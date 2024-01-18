السعودية و"UpLink" تعززان شراكتهما لابتكار الحلول للتحديات المناخية الراهنة

وأشار إلى أن UpLink تعمل بالتعاون مع شركائها، على بناء نظام للابتكار، كما نستثمر في تقنية أنظمة متمكنة من خلال دعم رواد الأعمال الذين سيعملون بجد لمواجهة التحديات العالمية، ويعد هذا التعاون مع المملكة العربية السعودية بمثابة شهادة على قوة الابتكار والتعاون ودورها الرئيس في دفع عجلة التغيير التحويلي للجميع.