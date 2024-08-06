"الندوة العالمية" تفتتح بئرًا لتوفير المياه النقية لسكان المناطق النائية في كينيا

احتفل مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في كينيا، بافتتاح (بئر الهدى) في منطقة "وجير" شمال شرق كينيا، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة الذين ثمّنوا جهود الندوة العالمية وتلبيتها لمطالبهم في تنفيذ هذا المشروع الذي يوفر لهم المياه النقية الصالحة للشرب.
وأوضح مدير مكتب الندوة في كينيا "إرشاد عبده"، أن المشروع يخدم (2500) نسمة في هذه المنطقة النائية التي لا توجد بها مصادر للمياه.
وقدّم الأهالي شكرهم "للمملكة العربية السعودية" حكومة وشعبًا على هذا العمل النوعي الذي قدّم لهم المياه الصالحة للشرب؛ حيث كانوا يحصلون عليها من مناطق بعيدة عبر الدواب أو سيرًا على الأقدام لأميال طويلة.