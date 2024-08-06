"الندوة العالمية" تفتتح بئرًا لتوفير المياه النقية لسكان المناطق النائية في كينيا

وقدّم الأهالي شكرهم "للمملكة العربية السعودية" حكومة وشعبًا على هذا العمل النوعي الذي قدّم لهم المياه الصالحة للشرب؛ حيث كانوا يحصلون عليها من مناطق بعيدة عبر الدواب أو سيرًا على الأقدام لأميال طويلة.