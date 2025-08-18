تتنوع بين عقارات وأراضٍ ومنقولات .. "إنفاذ" يقيم 75 مزادًا لبيع 564 أصلًا

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مختلف مناطق المملكة، وتتنوع بين عقارات، وأراضٍ، ومنقولات، حيث يُنظَّم 27 مزادًا في الرياض لعرض 197 أصلًا، و7 مزادات في المدينة المنورة لعرض 95 أصلًا، و10 مزادات في المنطقة الشرقية لعرض 67 أصلًا، و12 مزادًا في مكة المكرمة لعرض 87 أصلًا، و3 مزادات في القصيم لعرض 18 أصلًا، وفي منطقة عسير 4 مزادات لعرض 26 أصلًا، وحائل 4 مزادات لعرض 27 أصلًا، و3 مزادات في تبوك لعرض 10 أصول، والجوف مزادًا لعرض 12 أصلًا، ومازادان في جيزان لعرض 12 أصلًا، ومزادًا في نجران لعرض 9 أصول، ومزادًا في الباحة لعرض 4 أصول.