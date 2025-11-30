وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن النزاهة ومحاربة الفساد

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، الموافق 14 / 6 / 1447هـ، للحديث عن النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، وأهمية الحفاظ على المال العام والإبلاغ عن جرائم الفساد.
وتضمّن التوجيه التأكيد على بيان منزلة الأمانة في الإسلام، باعتبارها من صفات المؤمنين وعناصر صلاح المجتمعات، استنادًا إلى قوله تعالى:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.
وشدّد التوجيه على التحذير من الفساد الإداري والمالي وخطورتهما على استقرار المجتمعات ونمائها، استنادًا لقوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}، إلى جانب التنبيه على حرمة الاعتداء على المال العام واستغلال الوظيفة للمصالح الشخصية.
كما شمل التوجيه التحذير من جريمة الرشوة، استنادًا لحديث النبي ﷺ: "لعن رسول الله الراشي والمرتشي"، وقوله ﷺ في حديث خولة بنت قيس: "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة".
وأكد الوزير أهمية إبراز دور النزاهة في حفظ مقدرات الوطن وتحقيق البركة واستدامة الرخاء، مع حث المصلين على الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد، باعتباره واجبًا شرعيًا ووطنيًا.
وتتابع الوزارة تنفيذ هذا التوجيه في جميع الجوامع، لضمان إيصال الرسالة الدينية والوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة ومحاربة الفساد في المجتمع.