وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن النزاهة ومحاربة الفساد

وتضمّن التوجيه التأكيد على بيان منزلة الأمانة في الإسلام، باعتبارها من صفات المؤمنين وعناصر صلاح المجتمعات، استنادًا إلى قوله تعالى:

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.