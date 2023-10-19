رئيس الفلبين يصل الرياض للمشاركة بقمة "مجلس التعاون ودول الآسيان"

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام بن سلطان القحطاني، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية الفلبين لدى المملكة روميل أريمان روماتو، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.