وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في تحقيق السلامة لضيوف الرحمن

ومن ناحيته، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، الجاهزية التامة لقوات أمن الحج لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتيسير أداء الحجاج للمناسك ورعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.