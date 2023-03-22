أمراء المناطق يهنّئون القيادةَ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

كما رفع نائبُ أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله، عز وجل، أن يمتّع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات.