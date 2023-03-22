أمراء المناطق يهنّئون القيادةَ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع أميرُ الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يمتّع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبةَ أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات.
كما قدم التهنئةَ إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يمتّعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات.
كما رفع نائبُ أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله، عز وجل، أن يمتّع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات.
كما رفع التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى، عزّ وجل، أن يمتّعه بالصحة والعافية، وأن يعيده أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات.
كما رفع أميرُ منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال: "يشرّفني، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف، أنْ أرفع لخادم الحرمين الشريفين، أصدقَ معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدّه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنَها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة".
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ورفع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وسأل سموه المولى القدير أن يمتّع قائد هذه البلاد، وولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على البلاد أمنها واستقرارها.
كما رفع نائبُ أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وسأل المولى القدير أن يمتّع قائدَ هذه البلاد، ووليَّ عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على البلاد أمنها واستقرارها.
كما رفع أميرُ منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسمه وباسم أهالي المنطقة؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل الله أن يمدَّ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموَّ ولي عهده الأمين، بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًّا ونصرًا وتمكينًا في ظل قيادتهما الحكيمة.