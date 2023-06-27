ذبح ورمي ومبيت يجمعها "مشعر منى".. تعرف على مساحته وموقعه وأهم مساجده

ومن المساجد التي ذكرت في كتب التاريخ: مسجد البيعة، ويقال إن الذي أنشأ هذا المسجد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 144هـ، لوجود ثلاثة نقوش مثبتة على الجدارين الغربي والشرقي للمسجد تثبت ذلك، ومسجد المنحر وكان هذا المسجد قائماً بين الجمرتين الأولى والوسطى وعمّره الملك قطب الدين أبو بكر بن المنصور صاحب اليمن عام 645 هـ، ثم أزيل، ومسجد الكوثر، وهو مسجد صغير المساحة، كان موقعه في وسط منى وسمي بذلك لنزول سورة الكوثر على النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد الكبش وكان موضعه أسفل جبل ثبير، وهو عبارة عن مسطبة مربعة الشكل، فوقها قبة تعتمد على أربعة أعمدة من الأركان.