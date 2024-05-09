أمانة الطائف تُسجل تجاوبًا كبيرًا لاستخراج شهادة "امتثال" للمباني

وأيضًا تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك، ووجود حواجز مشوهة حديد أو "شينكو" على سور الارتداد أو السطح.