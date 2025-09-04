"البيئة" تدشّن أسبوع التين السعودي في أسواق التجزئة دعمًا للمنتجات الزراعية المحلية

وأكّدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الحملة، هو التوعية بالفوائد الغذائية للفواكه المحلية المتنوعة التي تتوافر في مواسمها على مدار العام، بجانب دعم المزارعين المحليين، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى جميع أسواق المملكة، تماشيًا مع أهداف الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية.