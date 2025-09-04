"البيئة" تدشّن أسبوع التين السعودي في أسواق التجزئة دعمًا للمنتجات الزراعية المحلية

دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، أسبوع التين السعودي في أسواق التجزئة المحلية، للتعريف بأنواع التين السعودي وفوائده الغذائية، ودعمًا للمزارعين المحليين، ورفع كفاءة تسويق منتجاتهم، وتحقيق عوائد اقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وانطلقت الحملة بمشاركة عدد من أسواق التجزئة الكبرى، لعرض المنتجات بطرق مبتكرة للتعبئة وتغليف وعرض "التين السعودي"، لتعزيز جودة وموثوقية المنتج المحلي الذي يجد رواجًا كبيرًا بين المستهلكين في مواسم إنتاجه.
وأكّدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الحملة، هو التوعية بالفوائد الغذائية للفواكه المحلية المتنوعة التي تتوافر في مواسمها على مدار العام، بجانب دعم المزارعين المحليين، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى جميع أسواق المملكة، تماشيًا مع أهداف الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية.
وأشارت إلى أن الحملة تهدف كذلك إلى تعزيز المبيعات، وتحقيق شراكات طويلة الأمد بين كبار منتجي التين وأسواق التجزئة، وإنشاء زوايا مخصصة للعرض بطرق مبتكرة وجاذبة للمستهلكين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن فوائده الغذائية وكيفية استخدامه في الصناعات التحويلية.