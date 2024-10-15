بدعم حكومي ومتابعة من أمير المنطقة.. اعتماد مشاريع لتحسين خدمة الجوال والإنترنت بـ"قنا عسير"

كشف مصدر مسؤول بشركة الاتصالات السعودية "stc" لـ"سبق"، عن اعتماد عدد من المشاريع لتحسين شبكة الجوال والبيانات ورفعها إلى سرعات عالية خلال الأشهر القادمة بمركز قنا غرب عسير، من شأنها تحسين وضع الخدمة التي يشهدها المركز والقضاء، بإذن الله، على ضعف الشبكة وخدمة البيانات.
وقال المصدر: إن المشروع حكومي يسمّى مشروع النطاق العريض تقوده وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات، وهو ثمرة لعدد من الطلبات والمطالبات؛ حيث يهدف "مشروع النطاق العريض 4" إلى رفع السرعات إلى 20 ميقا، وبعض المواقع إلى 100 ميقا للقرى والهجر، وأبان أن هذه المشاريع مستمرّة لخدمة المواقع المستهدفة.
وأوضح أنّه تمّ اعتماد إنشاء برجَيْن جديدين، و20 توسعة لـ4g و7 أبراج سيركب لها 5g، متوقعًا أنه يتمّ الانتهاء من التوسعة خلال هذا العام أو الربع الأول من العام القادم 2025م، بينما قد يستمرّ إنشاء البرجين الجديدين إلى الربع الأخير من العام القادم.
وتعتبر هذه النقلة ثمرة لتلك الجهود التي قادها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال السنوات الماضية، والتي فتح فيها حوارات مباشرة مع وزير الاتصالات وممثلي شركات الجوال الذين حضروا عددًا من الورش واللقاءات بمحافظات المنطقة، وبينها محايل ومراكزها.