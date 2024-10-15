بدعم حكومي ومتابعة من أمير المنطقة.. اعتماد مشاريع لتحسين خدمة الجوال والإنترنت بـ"قنا عسير"

وأوضح أنّه تمّ اعتماد إنشاء برجَيْن جديدين، و20 توسعة لـ4g و7 أبراج سيركب لها 5g، متوقعًا أنه يتمّ الانتهاء من التوسعة خلال هذا العام أو الربع الأول من العام القادم 2025م، بينما قد يستمرّ إنشاء البرجين الجديدين إلى الربع الأخير من العام القادم.