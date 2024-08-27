جمعية إكرام بمكة تقدم خدماتها لأكثر من 7.2 ملايين مستفيد وتحد من هدر 1119 طنًا من الطعام

أعلنت جمعية إكرام بمكة المكرمة عن تقريرها للربع الثاني من عام 2024، الذي يكشف عن إنجازات كبيرة في تعزيز الأمن الغذائي والحد من هدر الطعام وتحقيق الأمن الغذائي وفق رؤية المملكة 2030 وتقديم المساعدات والخدمات للأسر المحتاجة وضيوف الرحمن.
فيما يتعلق بجانب تعزيز الأمن الغذائي أسهمت الجمعية في جمع فائض الطعام وتوزيعه وقد بلغ عدد الوجبات التي تم جمعها نحو مليوني وجبة، إلى جانب جمع أكثر من 207 آلاف كيلوجرامات من الفواكه والخضار، وحفظ 3,233 كرتونًا من الحلويات و60,977 صحنًا من المخبوزات، بالإضافة إلى حفظ مجمدات تقدر بـ 41,942 كيلوغرامًا.
كما تم جمع أكثر من 158 صنفًا من فائض ساحات الحرم في شهر رمضان المبارك، و4045 كرتونًا من المشروبات، و2964 كرتون ماء. استفاد من هذه الجهود أكثر من 4 ملايين مستفيد في 68 حيًا وجهة في مكة المكرمة، مما أسهم في الحد من هدر أكثر من 1.119 طنًا، بقيمة تقديرية تجاوزت 21 مليون ريال.
وفي إطار دعم الأسر المحتاجة وتقديم المعونات الغذائية بالشراكة مع المؤسسات المانحة، قامت الجمعية بتوزيع أكثر من 323 ألف وجبة ساخنة، و1404 سلة غذائية، و189,938 وجبة جافة، و5,271 ذبيحة طازجة، بالإضافة إلى تقديم 415 كرتونًا من ماء زمزم و6022 كرتونًا من التمر، استفاد من هذه المساعدات أكثر من 3.2 ملايين مستفيد في 50 حيًا وجهة بمكة المكرمة، وذلك عبر 700 طلعة، بقيمة تقديرية تجاوزت 9 ملايين ريال.
شارك في تنفيذ هذه الجهود 150 فردًا من الفرق الميدانية، التي قامت إجمالاً بأكثر من 6079 طلعة باستخدام 96 مركبة، وبمشاركة أكثر من 3000 متطوع.
تعكس هذه الأرقام الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية إكرام بمكة المكرمة في تقديم الدعم للأسر المحتاجة وطلاب العلم وضيوف الرحمن، فضلاً عن دعم الجمعيات الخيرية وقاصدي المسجد الحرام، مما يعزز من العمل الجماعي والتكاتف لتلبية احتياجات المجتمع. وتأتي هذه الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على إمدادات الغذاء، مما يُسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي في المملكة.