جمعية إكرام بمكة تقدم خدماتها لأكثر من 7.2 ملايين مستفيد وتحد من هدر 1119 طنًا من الطعام

كما تم جمع أكثر من 158 صنفًا من فائض ساحات الحرم في شهر رمضان المبارك، و4045 كرتونًا من المشروبات، و2964 كرتون ماء. استفاد من هذه الجهود أكثر من 4 ملايين مستفيد في 68 حيًا وجهة في مكة المكرمة، مما أسهم في الحد من هدر أكثر من 1.119 طنًا، بقيمة تقديرية تجاوزت 21 مليون ريال.