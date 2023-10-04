مدل بيست تقدم "فوق": فعاليات استثنائية فوق السحب في قلب الرياض

تقدم فعالية "فوق" فئات مختلفة من التذاكر، الأولى تذكرة الأزواج، التي تباع بسعر 998 ريال سعودي، تتيح الدخول لـرجل واحد وامرأة واحدة، مما يجعلها فرصة مثالية للأزواج للاستمتاع بالحدث معًا. أما الثانية هي تذاكر الأفراد، متاحة بسعر 499 ريال سعودي. اختر التذكرة التي تناسبك وانضم إلينا في هذه الفعالية الفريدة من نوعها.