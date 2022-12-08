"الحياة الفطرية" يعدّ خطة لحماية الشعَب المرجانية من نجم البحر ذي التاج الشوكي

نظّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، ورشة عمل "إدارة تفشي نجم البحر ذي التاج الشوكي في المملكة العربية السعودية"، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.
وبدأت الورشة بكلمة للرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، أوضح خلالها أن الورشة تهدف إلى جمع خبراء ومهتمين وشركاء وصناع قرار لاطلاعهم على التهديد المحتمل الذي يشكله تفشي نجم البحر ذي التاج الشوكي وآثاره السلبية على الشعَب المرجانية في بحار المملكة.
وقال: هناك حاجة ماسّة لإعداد خطة مستقبلية لإدارة السيطرة على انتشار نجم البحر ذي التاج الشوكي، وبناء خطة استجابة فعالة لمواجهة تفشيه الذي يمكن أن يحدث في أي وقت، وتفادي تأثيراته السلبية، وتعزيز حماية الشعب المرجانية واستمرار مراقبتها وحمايتها من الخطر الذي يمكن أن يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية واجتماعية.
وبيّن "قربان" أن هذا الكائن أحد أكبر أنواع نجم البحر، ويتغذى على "بوليبات" المرجان الصلبة ذات الأهمية الكبيرة لتكوين الشعب المرجانية، لافتًا النظر إلى أن وجود هذه الكائنات بأعداد طبيعية لا يشكل خطرًا على الشعب المرجانية، لكن تفشيها وزيادة أعدادها يعد أحد أهم المهددات.
واستعرض أهمية الشعب المرجانية التي تزخر بها بحار المملكة على صعيد الثروة السمكية وحماية السواحل والجذب السياحي كما أنها أحد أهم النظم البيئية البحرية التي تدعم توازن البيئة البحرية وإثراء تنوعها الأحيائي وتعزيز استدامتها.
وأكّد أن المركز الوطني يقود جهود الحماية والمحافظة على البيئة البحرية وتنوعها الأحيائي، ولذلك أخذ زمام المبادرة لبناء خطة استجابة فعالة ورفع مستوى الجاهزية لأي حالة تفشٍّ لهذا الكائن، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت الورشة عددًا من الأوراق العلمية وحلقات النقاش وعرضًا لأفضل الممارسات لبناء خطة استجابة لتفشي نجم البحر ذو التاج الشوكي في المملكة.