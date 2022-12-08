"الحياة الفطرية" يعدّ خطة لحماية الشعَب المرجانية من نجم البحر ذي التاج الشوكي

وبيّن "قربان" أن هذا الكائن أحد أكبر أنواع نجم البحر، ويتغذى على "بوليبات" المرجان الصلبة ذات الأهمية الكبيرة لتكوين الشعب المرجانية، لافتًا النظر إلى أن وجود هذه الكائنات بأعداد طبيعية لا يشكل خطرًا على الشعب المرجانية، لكن تفشيها وزيادة أعدادها يعد أحد أهم المهددات.