"شؤون الأسرة" يُنظم الملتقى التوعوي "أسرة واعية بلا مخدرات"

وقالت "آل خليل": إن تقارير الأمم المتحدة ونتائج مسوح تعاطي المؤثرات العقلية التي تجرى في العديد من دول العالم، كشفت عن وجود تزايد خلال الثلاثين عامًا الماضية في مستوى انتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين صغار السن حول العالم، مؤكدة أهمية أدوار الأسرة في حماية أفرادها من هذه الآفة الخطيرة.