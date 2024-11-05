اختتام فعاليات مؤتمر الطب التجميلي الثالث بحضور 2500 طبيب محلي وعالمي

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور محمد بن صالح الخويلد، نائب رئيس المؤتمر، أن خبراء محليين وعالميين ناقشوا عددًا من الموضوعات المهمة، وخلصوا إلى التوصية بالحرص على اختيار الحالات المناسبة لحقن محفزات الكولاجين.