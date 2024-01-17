ترقية 2281 فردًا في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات

أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قرارًا بترقية 2281 فردًا من منسوبي الدفاع المدني، ابتداءً من تاريخ 4/ 7/ 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع المناطق والإدارات التابعة للدفاع المدني.