بـ "انسجام عالمي".. "أيام إندونيسيا" تنطلق من قلب السويدي بالرياض

وتأتي هذه الفعاليات عقب النجاح الباهر الذي حققته "أيام الهند" على مدى 8 أيام، وتلاها "أيام الفلبين" على مدى 4 أيام، وهي جزء من سلسلة من الأنشطة الثقافية المصممة للاحتفاء بالتنوع الغني للجنسيات المقيمة في المملكة، بما يعزز الانفتاح والتفاعل بين الثقافات المختلفة، إذ ستتضمن "أيام إندونيسيا" فعاليات تقدم للحضور تجربة فريدة تدمج بين الفن والثقافة، حيث تشمل عروضًا تقليدية تعكس التراث الإندونيسي العريق، من رقصات فلكلورية بأزيائها الزاهية إلى حفلات موسيقية حية يقدمها نخبة من الفنانين الإندونيسيين، كما سيتاح للزوار المشاركة في ورش عمل تفاعلية متخصصة في الحرف اليدوية التقليدية، مما يمنحهم فرصة التعرف على مهارات مثل النسيج والحرف الإندونيسية الأصيلة، إلى جانب ذلك، تقدم الفعالية تجربة تذوق متنوعة للمأكولات الإندونيسية الشهيرة عبر أكشاك الطعام المنتشرة في الحديقة.