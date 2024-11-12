لتسهيل تجربة الزوار.. شركة حاضر تستمر في تطوير الخدمات الرقمية الذكية لإصدار بطاقات زوار الفعاليات باستخدام الذكاء الاصطناعي

ضمن جهودها المستمرة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030، أعلنت شركة حاضر المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية الذكية في قطاع المعارض والمؤتمرات عن إطلاق خدمة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإصدار بطاقات زوار المعارض والمؤتمرات. تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تحسين تجربة الزوار وتسريع عمليات التسجيل والاحصاءات ، مما يسهم في تعزيز فعالية وكفاءة إدارة الفعاليات الكبرى التي تقام في المملكة، وجعلها وجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات.
وتعكس هذه الخطوة التزام شركة حاضر بتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تبني التقنيات الحديثة وتطوير القطاعات غير النفطية. وصرح المهندس / سالم بن أنور الصيعري المدير التنفيذي والمشرف المباشر على التطوير والابتكار في الشركة قائلاً: “إن تقديم حلول الذكاء الاصطناعي لإصدار بطاقات الزوار يمثل قفزة نوعية في صناعة المعارض والمؤتمرات، حيث يساعد في تحسين تجربة الزائرين ويسهم في جذب المزيد من الفعاليات العالمية إلى المملكة، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة لزيادة مساهمة القطاع السياحي والفعالية في الاقتصاد الوطني.”
تتميز هذه الخدمة الجديدة بالقدرة على التعرف الآلي على هوية الزوار والتحقق من بياناتهم في الوقت الفعلي، مما يضمن دقة وسرعة العمليات. كما تسهم هذه التقنية في تقليل فترات الانتظار وتحسين أمان المعلومات، وتوفير دعم متعدد اللغات للزوار من مختلف الجنسيات، مما يسهل تفاعلهم ويجعل تجربة التسجيل أكثر سهولة.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد شركة حاضر على مساهمتها الفعالة في دعم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف أن تكون المملكة مركزًا رائدًا للابتكار الرقمي في المنطقة، ومقصداً رئيسيًا لقطاع المؤتمرات والمعارض الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنوع الاقتصادي وجعل المملكة من أفضل الوجهات العالمية في هذا المجال.