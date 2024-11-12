لتسهيل تجربة الزوار.. شركة حاضر تستمر في تطوير الخدمات الرقمية الذكية لإصدار بطاقات زوار الفعاليات باستخدام الذكاء الاصطناعي

وتعكس هذه الخطوة التزام شركة حاضر بتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تبني التقنيات الحديثة وتطوير القطاعات غير النفطية. وصرح المهندس / سالم بن أنور الصيعري المدير التنفيذي والمشرف المباشر على التطوير والابتكار في الشركة قائلاً: “إن تقديم حلول الذكاء الاصطناعي لإصدار بطاقات الزوار يمثل قفزة نوعية في صناعة المعارض والمؤتمرات، حيث يساعد في تحسين تجربة الزائرين ويسهم في جذب المزيد من الفعاليات العالمية إلى المملكة، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة لزيادة مساهمة القطاع السياحي والفعالية في الاقتصاد الوطني.”