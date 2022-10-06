استطلاع رأي عام حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين 2022م… هذه نتائجه

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين 2022م، شارك في الاستطلاع 1155 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة.
وجاءت نتائج الاستطلاع حول أنسب الوسائل للقراءة، يرى 31% أنها من خلال الكتب المطبوعة، فيما يرى 27% أنها من خلال الكتب الإلكترونية، ويرى 1% أنها من خلال المجلات والجرائد الورقية، ويرى 5% أنها من خلال الجرائد والمجلات الإلكترونية, فيما يرى 37% أن أنسب الوسائل هي الإنترنت.
وجاءت أكثر الوسائل المستخدمة للقراءة بنسبة 23%، حيث رأوا أنها تكون ورقياً، و8% من خلال الجهاز اللوحي (تابلت، كندل وغيره)، و8% يقرأون من خلال جهاز الكمبيوتر مباشرة (مكتبي، أو لابتوب)، فيما يقوم 62% بالقراءة من خلال الجوال .
وحول دوافع القراءة يرى 16.5% أنها للترفية وشغل وقت الفراغ، فيما يرى 40.4% أنها لتطوير الذات، و27.8% للتعليم أو العمل، و15.2%، لأن القراءة تقدم إجابات على أسئلة تدور في الذهن.
وفيما يتعلق بعدد الكتب التي قرأتها خلال العام الماضي قال 23% لا أقرأ، و13% كتاب خلال العام، و16% كتابان,و13% 3 كتب، و9% 4 كتب في السنة، و5% 5 كتب، فيما قال 3% يقرأون 6 كتب سنويًا، و17% أكثر من 6 كتب.
وحول المبالغ التي ينفقها السعوديون على الكتب سنوياً كشف الاستطلاع أن 6% أقل من 50 ريالًا، فيما 14% ينفقون من 50 إلى أقل من 100 ريال، و26% ينفقون من 100 إلى 300 ريال، و13% أكثر من 3000 ريال. و41% لا يشترون الكتب .
أما مجالات القراءة لدى السعوديين فجاءت: 12% المجالات الدينية، و12% القصص والروايات، و7% الأدب واللغة، و19% التاريخ، و7% السياسة، و20% المجالات العلمية، و17% تنمية الذات، و3% السيرة الذاتية والترجمة .