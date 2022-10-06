استطلاع رأي عام حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين 2022م… هذه نتائجه

وفيما يتعلق بعدد الكتب التي قرأتها خلال العام الماضي قال 23% لا أقرأ، و13% كتاب خلال العام، و16% كتابان,و13% 3 كتب، و9% 4 كتب في السنة، و5% 5 كتب، فيما قال 3% يقرأون 6 كتب سنويًا، و17% أكثر من 6 كتب.