"الشؤون الإسلامية" توعّي منسوبيها بالتعامل مع ضغوط العمل وحملة قياس المؤشرات الحيوية

استكمالًا لبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التفاعلية مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من شهر أكتوبر من كل عام؛ نظمت الوزارةُ، اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري؛ محاضرةً بمقرّ الوزارة في العاصمة الرياض بعنوان التعامل مع ضغوط العمل وحملة قياس المؤشرات الصحية لمنسوبي الوزارة ومراجعيها لتقديم التعليمات الصحية اللازمة، وذلك بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.