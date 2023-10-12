"الشؤون الإسلامية" توعّي منسوبيها بالتعامل مع ضغوط العمل وحملة قياس المؤشرات الحيوية

استكمالًا لبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التفاعلية مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من شهر أكتوبر من كل عام؛ نظمت الوزارةُ، اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري؛ محاضرةً بمقرّ الوزارة في العاصمة الرياض بعنوان التعامل مع ضغوط العمل وحملة قياس المؤشرات الصحية لمنسوبي الوزارة ومراجعيها لتقديم التعليمات الصحية اللازمة، وذلك بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.
وتضمنت المحاضرةُ التي ألقاها الدكتور عبدالله بن عايض العنزي، شرحَ مفهوم الصحة النفسية والمؤشرات التحذيرية والأعراض المبكرة لاضطرابات الصحة النفسية والعوامل المرتبطة بظهور مشكلات نفسية في العمل والآثار الناتجة عن المشاكل المتعلّقة بالصحة النفسية في بيئة العمل، كما تطرّق خلال المحاضرة لشرح لبعض الأساليب التي تساعد على حفظ الصحة النفسية.
ويأتي هذا التفاعل من قبل الوزارة في إطار الجهود التوعوية والتكاملية التي تقوم بها في مختلف المجالات، والتي من ضمنها المجالات الصحية؛ حيث تهدف لرفع الوعي الصحي والنفسي لمنسوبيها واكتسابهم المهارات اللازمة لمواجهة ضغوطات العمل والمحافظة على صحتهم النفسية.