المجدوعي للسيارات "هيونداي" تستمر في شراكتها مع الشركة الوطنية للتربية والتعليم وتسلم 20 حافلة جديدة لعام 2024

استمراراً للعلاقة المثمرة التي جمعت بين شركة المجدوعي للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات هيونداي في المنطقة الشرقية والشمالية، والشركة الوطنية للتربية والتعليم، قامت المجدوعي بتسليم 20 حافلة جديدة لعام 2024. يأتي هذا التسليم استمراراً للشراكة التي بدأت العام الماضي، حيث تم تسليم 20 حافلة أخرى في عام 2023.