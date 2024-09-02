"بن دعجم" يؤكد أهمية التقنية والذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية

ونوه "بن دعجم" بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم المركز الوطني للأرصاد لدوره الحيوي في دعم المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الفاعلين؛ كما نوّه بجهود الطلاب والطالبات المشاركين، مؤكدًا أنهم يمثلون روح هذا المؤتمر والعامل الفاعل في نجاح الهاكاثون المصاحب.