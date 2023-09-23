"السميري": اليوم الوطني 93 يأتي ومنجزات القيادة تجعل الكرة في ملعب كل القطاعات لتحقيق التطلعات

وأردف: هذا اليوم الوطني الـ(93) يمر وبلادنا تنعم بأمن واستقرار قل أن نجده في بلدان العالم؛ يحميها تمسكها الدائم بثوابتها الدينية وهويتها الاجتماعية والثقافية وجهود رجال أمنٍ يهابهم المجرم والمنحرف فكريًا، إذ يذود عن حدود بلادنا أشاوس يعرف قدراتهم وهيبتهم حتى الأعداء، فالمملكة واجهة مشرفة للعالم في نموّها وازدهارها ونهضتها، وواجهة للعالم العربي والإسلامي إذا تستقبل سنويًا أفواجًا من الحجاج والمعتمرين والزوار وتحرص على خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم خلال أدائهم الفرائض، كما لا تألُ المملكة جهدًا في تقديم العون والمساندة للمحتاج والمتضرر في أي بقعة من بقع العالم إيمانًا منها بواجبها الإنساني والدولي، لذا فإن الأمن ركيزة يطلبه كل شخص وخاصة المستمر الذي يبحث عن الأرض والمكان الآمن الذي يستطيع فيه مزاولة نشاطه بكل حرية، وفي نفس الوقت يتواجد نظام عدلي يحميه، ونظام استثماري يوفر له متطلباته في وقت وجيز ومناسب؛ لذا تعد بلادنا بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهذا يتوافق مع مستهدفات رؤيتنا 2030، ومع التوجهات الاقتصادية للمملكة.