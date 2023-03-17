ثقة" وشركة eFinance for Digital & Financial Investment تُوَقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركة ثقة مذكرة تفاهم مع eFinance for Digital & Financial Investment المصرية، أمس الخميس الموافق 16 مارس 2023م وذلك في مقر شركة ثقة بالرياض، وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة مدى إمكانية التعاون المشترك بين الأطراف لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة عبر حلول التحول الرقمي وخدمات الأعمال في مجال الخدمات الإلكترونية أو تقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كلا الطرفين.