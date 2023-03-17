ثقة" وشركة eFinance for Digital & Financial Investment تُوَقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركة ثقة مذكرة تفاهم مع eFinance for Digital & Financial Investment المصرية، أمس الخميس الموافق 16 مارس 2023م وذلك في مقر شركة ثقة بالرياض، وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة مدى إمكانية التعاون المشترك بين الأطراف لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة عبر حلول التحول الرقمي وخدمات الأعمال في مجال الخدمات الإلكترونية أو تقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كلا الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم من طرف شركة "ثقة" المهندس بدر بن عبدالله الُعمري الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية، ومن طرف شركة eFinance السيد محمود حسني رئيس الاستثمار.
وتأتي هذه المذكرة في تأكيد استمرار شركة "ثقة" في التعاون الدولي الذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات ونقل التجارب المحلية في الحلول الذكية وتقديم الخدمات الإلكترونية إلى المجتمع الدولي، بالإضافة لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية في السوق المحلي.