السعودي "طالب المري" يحقّق المركز الثاني بجائزة حمدان آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

يُذكر أن «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» أُسست عام 2011 ومقرها دبي، وتهدف إلى تعزيز الاهتمام العالمي والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في مجال التصوير، وإنشاء قاعدة عالمية، وتشجيع مشاركة المواطنين للمشاركة على نطاق أكبر في المسابقات والأنشطة الدولية ذات الصلة.