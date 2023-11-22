السعودي "طالب المري" يحقّق المركز الثاني بجائزة حمدان آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

حصد المصوّر السعودي طالب بن عبدالله المري، المركز الثاني في محور الأبيض والأسود، ضمن جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في نسختها الـ 12 .
وشارك المري، بصورة تحمل اسم "فوق الشمس"، في المسابقة التي تنافس فيها المئات من المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، بأكثر من 80 ألف صورة في 25 جائزة مقسّمة على سبعة محاور.
وأعلنت أسماء الفائزين وتم تكريمهم أخيراً، حيث تعد أحد أهم المحافل الدولية في عالم التصوير .
بدوره، عبّر المري عن سعادته بهذا الفوز الذي اعتبره مواصلة لمسيرته ونجاحاته التي حققها في عدد من المسابقات الدولية والمحلية المتنوّعة .
يُذكر أن «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» أُسست عام 2011 ومقرها دبي، وتهدف إلى تعزيز الاهتمام العالمي والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في مجال التصوير، وإنشاء قاعدة عالمية، وتشجيع مشاركة المواطنين للمشاركة على نطاق أكبر في المسابقات والأنشطة الدولية ذات الصلة.