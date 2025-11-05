شركة العُمر للاستثمار تطلق مشروع "داما جازان" بالشراكة مع NHC في مدينة جازان

أعلنت شركة العُمر للاستثمار عن إطلاق مشروع "داما جازان" بالشراكة مع NHC، ليقدم حلولًا سكنية مبتكرة في مدينة جازان،و يجسّد التزام الشركة بتوفير بيئات معيشية متكاملة تجمع بين الحداثة والراحة للسكان.
يمتد المشروع على مساحة 211,908 متر مربع، ويضم 539 فيلا سكنية تم تصميمها بأسلوب عصري يوفر أعلى مستويات الراحة والخصوصية، مع مراعاة تحقيق الاستفادة المثلى من المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية لتقديم تجربة سكنية راقية ومتوازنة.
ويأتي مشروع "داما جازان" ضمن جهود الشركة لتعزيز شراكتها مع القطاعين العام والخاص، وتقديم مساكن متكاملة تدعم مستهدفات برنامج الإسكان الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف زيادة نسبة التملك السكني وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
ويتميز المشروع بتوفير بيئة سكنية متكاملة تشمل مساحات خضراء ومرافق خدمية متنوعة، تسهم في بناء مجتمع حيوي يتيح للسكان الراحة والرفاهية ضمن بيئة مستدامة وآمنة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العُمر للاستثمار، الأستاذ هيثم بن عبد اللّٰه العُمر، أن مشروع "داما جازان" يمثل خطوة استراتيجية للشركة في تطوير مشاريع سكنية متميزة تحت العلامة التجارية "داما"، مشيرًا إلى حرص الشركة على الابتكار والجودة في تقديم مساكن متطورة تلبي احتياجات المستقبل وتدعم التنمية الوطنية.