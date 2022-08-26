"أصوات النساء بمسامعي".. شاهد بطولة شاب تنقذ عائلتين من سيول تربة

وواصل: كنت أسير بالشيول وأصوات النساء والأطفال لاتزال في مسامعي، حيث وصلت للموقع في وقت قياسي وتمكنت من الوصول للسيارتين رغم وعورة الموقع وقوة السيل، وقام بمساعدتي عدد من الشباب، وبفضل الله تم إنقاذ ٨ أشخاص (٣ رجال و٣ نساء وطفلين)، فيما تبين بأن أحد الأشخاص وهو شاب في ٣٠ من عمره فُقد بعد أن انقلبت المركبة التي يستقلها هو وعائلته وتم العثور عليه صباح اليوم الجمعة متوفى، نسأل الله أن يغفر له وأن يتقبله من الشهداء".