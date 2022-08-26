"أصوات النساء بمسامعي".. شاهد بطولة شاب تنقذ عائلتين من سيول تربة

تمكن الشاب ناحي بن ناصر الفضلي البقمي، أحد سكان مركز العلبة بمحافظة تربة، من إنقاذ عائلتين جرفهما سيل وادي تربة أثناء عبورها مزلقان "السد الجوفي"؛ حيث تزامن عبورهما جريان الوادي جراء السيول المنقولة.
وفي التفاصيل، قال الشاب ناحي بن ناصر الفضلي البقمي لـ"سبق": "كنت أقف أنا ومجموعة من الأهالي على ضفاف وادي تربة في السد الجوفي لمشاهدة السيل الجديد الذي تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في جريانه، وكنت أستقل مركبتي الخاصة، وكان ذلك قرابة الساعة ١١ من مساء أمس الخميس".
وأضاف: "أثناء تواجدنا بالموقع شاهدنا سيارتين تنويان عبور الوادي، ويبدو بأنهم ليسوا من أهالي المنطقة ولم يعلموا بأن الموقع خطير أثناء جريان السيول، وحاولنا تنبيههم ومنعهم من العبور إلا أنهم لم ينتبهوا لنا، وذلك لأنهم في الضفة الأخرى المقابلة".
وتابع: "أثناء عبور المركبتين اللتين تُقلان عائلتين منفصلتين جرفهما السيل عن الطريق وعلقت المركبتان بالأشجار، حينها سمعنا أصوات الاستغاثة من الأشخاص الموجودين بالمركبتين، ونظراً لأن الموقع خطير والسيل يجري بقوة لم نستطع فعل شيء، وأصبحت صيحات النساء والأطفال ترتفع ويطلبون النجدة.
واستمر "البقمي" قائلاً: "حينها لم أتمالك نفسي ولم أجد حلاً مناسباً لإنقاذ العائلتين العالقتين والمحتجزتين في السيل إلا أن أذهب للمنزل الذي يبعد حوالي ٨ كيلو مترات وأقود معدة والدي الثقيلة وهي عبارة عن شيول وأتجه بها إلى الموقع بهدف إنقاذ العائلتين.
وواصل: كنت أسير بالشيول وأصوات النساء والأطفال لاتزال في مسامعي، حيث وصلت للموقع في وقت قياسي وتمكنت من الوصول للسيارتين رغم وعورة الموقع وقوة السيل، وقام بمساعدتي عدد من الشباب، وبفضل الله تم إنقاذ ٨ أشخاص (٣ رجال و٣ نساء وطفلين)، فيما تبين بأن أحد الأشخاص وهو شاب في ٣٠ من عمره فُقد بعد أن انقلبت المركبة التي يستقلها هو وعائلته وتم العثور عليه صباح اليوم الجمعة متوفى، نسأل الله أن يغفر له وأن يتقبله من الشهداء".
وأوضح "البقمي"، أن مركز العلبة يفتقد لخدمات الدفاع المدني والهلال الأحمر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الكوارث تتكرر بشكل دوري من حين لآخر، وخاصة وقت هطول الأمطار وجريان الأودية.
يُذكر أن الجهات المختصة باشرت الحادث وقامت بإغلاق الطريق والبحث عن المفقود، فيما تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى محافظة تربة من قبل الجهات المختصة، وجميعهم بصحة جيدة.https://www.youtube.com/watch?v=V7Hy_iBkNBw&feature=youtu.be