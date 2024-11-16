"الشهري": التحوُّل الجديد في الإشراف التربوي خطوة إضافية نحو تمكين المدرسة ورفع كفاءتها

وأثنى "الشهري" على وجود مشرف تربوي مقيم في المدارس التي تحتاج إلى دعم وتطوير، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل خطوة فعالة نحو تحسين الأداء التعليمي، وتقديم الدعم اللازم للمدارس لتصل إلى مستوى التميز.