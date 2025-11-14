طالب من تعليم الطائف يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة "المهارات الثقافية" المسرح

حقق الطالب ، محمد بن ماجد آل إبراهيم ، من مدرسة ثانوية دار التوحيد الثانوية بالطائف ، المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية “مسار المسرح “ في النسخة الثالثة .
وبهذ الإنجاز هنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الطالب محمد آل إبراهيم وأسرته ومدرسته ، مشيداً بالجهود المبذولة من المدارس في دعم مواهب الطلاب والطالبات ، مؤكداً بأن هذا الإنجاز إنجاز جديد يُضاف لسجل الطائف الثقافي ، والذي سيضاف لسلسة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في مختلف المجالات على مستوى الوطن وعلى المستوى العالمي .
وتهدف "مسابقة المهارات الثقافية" إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وتوجيه شغفهم لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلبة، وتنمية قدراتهم الثقافية.