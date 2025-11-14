طالب من تعليم الطائف يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة "المهارات الثقافية" المسرح

وبهذ الإنجاز هنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الطالب محمد آل إبراهيم وأسرته ومدرسته ، مشيداً بالجهود المبذولة من المدارس في دعم مواهب الطلاب والطالبات ، مؤكداً بأن هذا الإنجاز إنجاز جديد يُضاف لسجل الطائف الثقافي ، والذي سيضاف لسلسة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في مختلف المجالات على مستوى الوطن وعلى المستوى العالمي .