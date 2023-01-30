"الفضلي" يدشّن برنامج "مسار" للتميز الرقمي

وقال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي: برنامج مسار للتميز الرقمي للمنظومة نفّذ خلال أقل من عامين 18 مشروعًا؛ أسهمت في تعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات داخل المنظومة، شملت تأسيس اتصال شبكي آمن لـ22 جهة، وتأسيس وتشغيل الأنظمة النمطية والإدارية، بالإضافة إلى التوسع في خدمات البنية التحتية الرقمية وأدوات الاتصال الصوتي والمرئي، وتطوير أعمال البوابة الجيومكانية، فضلًا عن التكامل بين قطاعات المنظومة مع 37 جهة حكومية.