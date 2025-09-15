نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدورة 106 بكلية الملك فيصل الجوية

وألقى قائد الكلية كلمة رحّب فيها بسمو نائب وزير الدفاع، مشيدًا برعايته لحفل التخرج، ومبينًا أن الدورة شملت تدريب وتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات العالمية في مجال علوم الطيران والعلوم الفنية، وبلغ عدد الخريجين 172 خريجًا، من بينهم 4 خريجين من الجمهورية اليمنية الشقيقة.