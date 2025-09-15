نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدورة 106 بكلية الملك فيصل الجوية

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، نائب وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد الكلية اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.
وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وألقى قائد الكلية كلمة رحّب فيها بسمو نائب وزير الدفاع، مشيدًا برعايته لحفل التخرج، ومبينًا أن الدورة شملت تدريب وتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات العالمية في مجال علوم الطيران والعلوم الفنية، وبلغ عدد الخريجين 172 خريجًا، من بينهم 4 خريجين من الجمهورية اليمنية الشقيقة.
كما ألقى الخريج زياد بن عايض آل سلطان كلمة الخريجين، عبّر فيها عن اعتزازهم برعاية سموه للحفل، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره ويحفظ قيادته الرشيدة.
وأدى الخريجون القسم، ورددوا نشيد الكلية، ثم أُعلنت النتائج، وكرّم سموه المتفوقين، وتسلّم هدية تذكارية من قائد الكلية، قبل أن تُلتقط الصورة الجماعية مع الخريجين، ويُختتم الحفل بعزف السلام الملكي.