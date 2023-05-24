"السعودية الخضراء".. "بلدية عنيزة" تدعم الغطاء النباتي بمساحة فاقت 150 ألف م2

ترجمت بلدية عنيزة مستهدفات برنامج "السعودية الخضراء" عبر تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء، اتساقًا مع جهود الدولة للاهتمام بالمناخ ومواجهة التصحر، وتفعيلًا لمفهوم أنسنة المدن الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة لتستديم معه الحياة الخضراء.
وتسعى البلدية لنشر وتشجيع ثقافة المشي عبر إنشاء المضامير المخصصة، وزيّنت الطرق الرئيسية بالأزهار لتجميل المشهد العام وتحسين الرؤية البصرية.
وقامت البلدية بتجهيز الحدائق في مختلف المواقع داخل المحافظة، وعملت كذلك على تطوير وتحسين حدائق بمساحة أكثر من 150 ألف م2 موزعة على عدد من المواقع، بمرافق متنوعة منها مضامير للمشي بأطوال إجمالية لأكثر من 2000 متر.
ومن أبرز المواقع الخضراء: منتزه الملك عبدالعزيز المتربع على مساحة 120 ألف م2، ويضم 40 ألف م2 من المسطح الأخضر، إضافة لحوالى 900 شجرة وممشى بطول 1000 متر بجانب ألعاب الأطفال.. وحديقة الملك خالد الواقعة على مساحة 23370 م2، منها 11200 م2 من المسطحات الخضراء، وأكثر من 300 شجرة، إضافة لمضمار للمشي بطول 500 متر ومجموعة من ألعاب الأطفال.
وضمن الحدائق غرب المحافظة تأتي حديقة الروغاني بمساحة 1166 م2، وتضم عشرات الأشجار، إضافة لمضمار للمشي بطول 450 متر يحيط بمسطح أخضر تصل مساحته لحوالى 8800 م2.
وقال رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني: "إن بلدية عنيزة مستمرة في تطوير وتحسين مختلف المواقع لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، واستغلال كل المواقع الممكن تطويرها بدعم وإشراف من أمانة منطقة القصيم، ومن ذلك المرافق الخدمية التابعة للبلدية؛ حيث تعمل البلدية على تطوير محيط مشتل البلدية بمساحة إجمالي تتجاوز 8 آلاف م2، وتكثيف زراعة الأشجار في الموقع".