"السعودية الخضراء".. "بلدية عنيزة" تدعم الغطاء النباتي بمساحة فاقت 150 ألف م2

ومن أبرز المواقع الخضراء: منتزه الملك عبدالعزيز المتربع على مساحة 120 ألف م2، ويضم 40 ألف م2 من المسطح الأخضر، إضافة لحوالى 900 شجرة وممشى بطول 1000 متر بجانب ألعاب الأطفال.. وحديقة الملك خالد الواقعة على مساحة 23370 م2، منها 11200 م2 من المسطحات الخضراء، وأكثر من 300 شجرة، إضافة لمضمار للمشي بطول 500 متر ومجموعة من ألعاب الأطفال.