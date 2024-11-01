بهدف تجسيد رؤيتها في تمكين الإبداع.. "الثقافة" راعٍ ثقافي في ملتقى "بيبان 24"

تشارك وزارة الثقافة في ملتقى "بيبان 24" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، كـ"راعٍ ثقافي"، لتجسّد رؤيتها في تمكين الإبداع وريادة الأعمال الثقافية، بوصف الثقافة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعرّف وزارة الثقافة خلال "بيبان 24" بأبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الثقافي، وتفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال لابتكار مشاريع تستلهم الثراء الحضاري للمملكة، بما يعزز من إسهام الصناعات الإبداعية في تنويع الاقتصاد.
وتعكس وزارة الثقافة في مشاركتها بملتقى بيبان 24 أهمية الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للإبداع والابتكار، كما تعمل الوزارة على تمكين المشاريع الثقافية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز حضور المملكة في الصناعات الإبداعية، وجعل الثقافة جزءًا من الاقتصاد الجديد الذي يعتمد على المعرفة والإبداع.
وتجسد مشاركة وزارة الثقافة في "بيبان 24" رؤيتها الطموحة لبناء مستقبل ريادي قائم على الإبداع، حيث تتلاقى أصالة التراث مع ابتكارات الحاضر لتشكيل مستقبل يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وجذب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كوجهةٍ للثقافة والإبداع، وجعل الفنون والتراث قلبًا نابضًا للاقتصاد في المملكة.
يذكر أن ملتقى بيبان 24 يهدف إلى تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، وبناء التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.