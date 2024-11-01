بهدف تجسيد رؤيتها في تمكين الإبداع.. "الثقافة" راعٍ ثقافي في ملتقى "بيبان 24"

وتعكس وزارة الثقافة في مشاركتها بملتقى بيبان 24 أهمية الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للإبداع والابتكار، كما تعمل الوزارة على تمكين المشاريع الثقافية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز حضور المملكة في الصناعات الإبداعية، وجعل الثقافة جزءًا من الاقتصاد الجديد الذي يعتمد على المعرفة والإبداع.