المصايف معتدلة للغاية.. توقعات "أمطار الاثنين" لا تخلو من العواصف!

وتبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها الاعتيادية بقليل في أغلب مناطق المملكة باستثناء مصايف المملكة، والتي تشهد أجواء مُعتدلة للغاية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على طول سواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة، أما ليلاً فتتحول إلى مائلة للحرارة مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية، مع فرصة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على أجزاء من سواحل مكة المُكرمة بمشيئة الله، بحسب موقع "طقس العرب".