المصايف معتدلة للغاية.. توقعات "أمطار الاثنين" لا تخلو من العواصف!

يُتوقع أن يبقى الشريط الجنوبي الغربي من المملكة، غدًا الاثنين، تحت تأثير أحوال جوية غير مُستقرة، بحيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية على العديد من المناطق، وتترافق بِهُطول أمطار مُتفاوتة الغزارة.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على أجزاء من مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المُكرمة، وتكون الأمطار مُتفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض الأنحاء والنطاقات الجغرافية الضيقة، كما تُصحب بِحُدوث العواصف الرعدية أحياناً.
وتبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها الاعتيادية بقليل في أغلب مناطق المملكة باستثناء مصايف المملكة، والتي تشهد أجواء مُعتدلة للغاية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على طول سواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة، أما ليلاً فتتحول إلى مائلة للحرارة مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية، مع فرصة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على أجزاء من سواحل مكة المُكرمة بمشيئة الله، بحسب موقع "طقس العرب".
يُذكر أن أجزاء من المملكة على موعد مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من شمال المملكة مع نهاية الأسبوع الحالي.