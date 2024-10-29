مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة مُراجع مع الاستسقاء الدماغي الحاد

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنقاذ حياة مراجع يبلغ من العمر 50 عامًا، وصل الطوارئ في حالة حرجة جدًّا، أدت إلى دخوله في شبه غيبوبة نتيجة للاستسقاء الدماغي الحاد والالتهاب الرئوي التنفسي، بالإضافة إلى إصابته بالتهابات مختلفة بالجسم، ومعاناته من تَبِعات ورم في البلعوم الأنفي أزيل قبل عام. ذكر ذلك الدكتور بهاء الدين محسن استشاري طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الأمريكية، الذي قال: فور وصول المراجع للمستشفى حُوِّلَ مباشرة إلى قسم العناية المركزة لخطورة حالته، تَبِعَ ذلك عمل الإسعافات الأولية، ومن ثم الاطلاع على ملفه الطبي، وإخضاعه لفحوصات طبية دقيقة بالرنين المغناطيسي M.R.I والتصوير المقطعي C.T Scan والأشعة السينية Digital X-rays، وعدد من التحاليل المخبرية.