بالفيديو.. باحثة تونسية من ضيوف الملك: أبهرتنا بلادكم.. لم نجد الصحراء التي درسناها
"أنا منبهرة". بهذه العبارة تحدثت الباحثة التونسية ليلى الشمال، التي أدت فريضة الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج، الذي تُنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.
وقالت الباحثة التونسية: "كنت أُجهّز لزفاف ابنتي في تونس، وفي هذه الأثناء وصلتني دعوة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج ضمن ضيوف الملك؛ ففرحت فرحًا كبيرًا، وتجهزت للحج".
وأضافت: "أنا أدرس التاريخ. ومما نذكره أن المملكة العربية السعودية بلد صحراوي، وبه جبال وأودية، ولم أكن أصدق أنه تطوَّر بهذا الشكل لو لم أشاهد بعيني".
وأضافت: "لما وطئت قدماي أرض السعودية وجدت ناطحات السحاب والطرق والمدن الحديثة والسيارات والقطارات والشركات العالمية والتقدم والرقي في المجالات كافة، ولم أصدق نفسي، وانبهرت مما أراه أمامي؛ إذ تحولت الصحراء إلى مدن حديثة وناطحات سحاب وطرق، وكنت منبهرة من هذا التطور المذهل الذي سأكتب فيه كتابًا عن كل ما شاهدته".
وسألت الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذه الضيافة، وعلى هذه الخدمات الراقية التي قُدمت لهم.