بالفيديو.. باحثة تونسية من ضيوف الملك: أبهرتنا بلادكم.. لم نجد الصحراء التي درسناها

وأضافت: "لما وطئت قدماي أرض السعودية وجدت ناطحات السحاب والطرق والمدن الحديثة والسيارات والقطارات والشركات العالمية والتقدم والرقي في المجالات كافة، ولم أصدق نفسي، وانبهرت مما أراه أمامي؛ إذ تحولت الصحراء إلى مدن حديثة وناطحات سحاب وطرق، وكنت منبهرة من هذا التطور المذهل الذي سأكتب فيه كتابًا عن كل ما شاهدته".