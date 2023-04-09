"الفاصلة القرآنية" في القرآن.. جمالية الجرس وتقوية المعنى

وختم "دكتور البلاغة والأدب": من الشواهد ما جاء في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إلى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} "البقرة ٢٩"، وفي قوله تعالى: {قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} "آل عمران ٢٩"، إن القارئ لهاتين الآيتين يظن أن الخلق يلزمه القوة، العلم يلزمه العليم، إلا أن الفاصلة جاءت خلاف ذلك، يقول الدكتور/ أحمد بدوي: "لما كانت آية البقرة عن خلق الأرض وما فيها، على حسب مصلحة أهلها ومنافعهم، وخلق السموات خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت، والخالق على هذا النسق يجب أن يكون عالماً بما فعله، كلياً وجزئيّا، مجملاً ومفصلاً، ناسب ذلك ختمها بصفة العلم، ولما كانت آية آل عمران مسوقة للوعيد، وكان التعبير بالعلم فيها، يراد به الجزاء بالعقاب والثواب، ناسب ختمها بصفة القدرة القادرة على هذا الجزاء".