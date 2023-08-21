"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وموجة حارة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وجازان والشرقية والباحة وعسير ونجران.
وتفصيلا، نبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارا متوسطة ورياحا نشطة وجريان السيول، وتشمل فرسان وجازان والدرب وبيش، وأمطارا غزيرة على ابو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل العيص ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز بأن منطقة نجران تشهد أمطارا خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارا غزيرة مع تساقط البرد وجريان السيول، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارا غزيرة مع تساقط البرد وجريان السيول، وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان والطائف والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وأمطارا متوسطة على القنفذة والليث وبحرة وخليص ، وأمطارا خفيفة على رابغ وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارا خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة تبوك، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.