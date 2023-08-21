"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وموجة حارة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة عسير أمطارا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.