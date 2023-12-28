الدراسة الحضورية مستمرة في جامعة أم القرى.. رغم تنبيهات الأرصاد

تتواصل الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى في فترتيها الصباحية والمسائية؛ رغم التنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس من تأثر مكة المكرمة بأمطار غزيرة.
من جانبها، قررت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في الفترة المسائية والليلية في مدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل؛ وذلك بناءً على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.
ولا تزال الدراسة متواصلة في جامعة أم القرى دون تعليق وتفاعل مع تنبيهات الأرصاد، حتى هذه اللحظة.