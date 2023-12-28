الدراسة الحضورية مستمرة في جامعة أم القرى.. رغم تنبيهات الأرصاد

من جانبها، قررت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في الفترة المسائية والليلية في مدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل؛ وذلك بناءً على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.