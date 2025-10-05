السعودية رزان باهبري تتأهل لنهائيات "نجوم العلوم" بابتكار علاجي مبتكر لمرضى السكتة الدماغية

تأهلت المبتكرة السعودية رزان باهبري إلى نهائيات الموسم السابع عشر من برنامج "نجوم العلوم" التابع لمؤسسة قطر، ضمن قائمة تضم سبعة مبتكرين عرب يمثلون دولًا متعددة، يتنافسون لتقديم حلول علمية متقدمة في مجالات الجراحة والصحة والاستدامة والبيئة.
وبرزت رزان بابتكار فريد يُعالج مرضى السكتة الدماغية باستخدام تقنية الألعاب التفاعلية، حيث طورت نظامًا يجمع بين العلاج الطبيعي والألعاب الرقمية، يحوّل رحلة التأهيل إلى تجربة محفزة وممتعة، ويتيح للأطباء متابعة تقدم الحالات عن بُعد.
وقالت رزان في تصريحها خلال البرنامج: "إعادة التأهيل يجب ألا تكون مملة أو تقليدية، بل محفزة ومليئة بالأمل."
ويُعد برنامج "نجوم العلوم" منذ انطلاقه عام 2009 منصة عربية رائدة لتمكين العقول الشابة، حيث بث أكثر من 313 حلقة واحتضن 175 خريجًا من 18 دولة عربية، ساهم عدد كبير منهم في تأسيس أكثر من 55 شركة ناشئة في قطاعات حيوية.
ويعرض الموسم السابع عشر مشاريع مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، منها نظام توجيهي جراحي ذكي من تونس، ونموذج شريان تاجي ثلاثي الأبعاد من الأردن، ورذاذ بيئي من سلطنة عمان، وساعة ذكية لمراقبة الحالة النفسية من الجزائر، وحلول للطاقة النظيفة تعتمد على التنبؤ الذكي بأعطال البطاريات.
كما شارك الجزائري رياض حاج حبيب بابتكار يستخدم سم العقرب لحماية أدوية السرطان من فقدان فعاليتها، في خطوة طموحة نحو تطوير أدوية أكثر أمانًا.
ويعكس تنوع المشاريع صورة مشرقة عن جيل عربي يوظف المعرفة لخدمة الإنسانية، ويؤكد أن دعم البرامج الابتكارية، كما في حالة "نجوم العلوم"، كفيل بخلق مستقبل علمي واعد عربيًا وعالميًا.
تُعرض حلقات البرنامج أسبوعيًا حتى أكتوبر 2025 عبر القنوات الإقليمية والمنصات الرقمية.