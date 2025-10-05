السعودية رزان باهبري تتأهل لنهائيات "نجوم العلوم" بابتكار علاجي مبتكر لمرضى السكتة الدماغية

ويعرض الموسم السابع عشر مشاريع مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، منها نظام توجيهي جراحي ذكي من تونس، ونموذج شريان تاجي ثلاثي الأبعاد من الأردن، ورذاذ بيئي من سلطنة عمان، وساعة ذكية لمراقبة الحالة النفسية من الجزائر، وحلول للطاقة النظيفة تعتمد على التنبؤ الذكي بأعطال البطاريات.