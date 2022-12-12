"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 10 مليارات ريال مصروفات المنافع التأمينية في نوفمبر

واستعرضت المؤسسة، في نشرتها، عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً، حيث بينت أنَّها تخطت خلال الفترة حاجز 6.5 ملايين معاملة لعملاء النظامين العام والخاص تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل عبر القنوات الإلكترونية، التي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية التي تمكن العميل من إنجاز تعاملاته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.