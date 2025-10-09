"نحو عالم نقي".. مبادرة بيئية من جامعة الملك سعود لتعزيز الوعي والاستدامة

وتأتي المبادرة، التي تمتد من 10 سبتمبر إلى 30 أكتوبر، ضمن برامج وحدة الجوالة التطوعية وبالتعاون مع الأندية الطلابية التخصصية مثل نادي الهندسة الزراعية ونادي علوم البيئة، إضافة إلى عدد من الجهات داخل الجامعة وخارجها، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر.