"نحو عالم نقي".. مبادرة بيئية من جامعة الملك سعود لتعزيز الوعي والاستدامة

أطلقت جامعة الملك سعود ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب مبادرة بيئية على مستوى منطقة الرياض تحت شعار “نحو عالم نقي”، تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة، إلى جانب ترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لدى طلاب الجامعة والمجتمع.
وتأتي المبادرة، التي تمتد من 10 سبتمبر إلى 30 أكتوبر، ضمن برامج وحدة الجوالة التطوعية وبالتعاون مع الأندية الطلابية التخصصية مثل نادي الهندسة الزراعية ونادي علوم البيئة، إضافة إلى عدد من الجهات داخل الجامعة وخارجها، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر.
وتتضمن المبادرة أنشطة ميدانية وفعاليات توعوية تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التوعية البيئية عبر الرسائل الإعلامية والأنشطة الميدانية، وتنظيف المنتزهات البرية والأودية لإزالة النفايات، إضافة إلى التشجير وإعادة تأهيل الغطاء النباتي من خلال زراعة أكثر من ألف شجرة في مواقع محددة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكدت الجامعة أن المبادرة تأتي امتدادًا لدورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن حماية البيئة والمحافظة على مواردها واجب ديني ووطني ومسؤولية مشتركة، مؤكدة استمرارها في إطلاق مبادرات نوعية تعزز الوعي البيئي وترسخ ثقافة الاستدامة والمواطنة البيئية، بما يسهم في رفع مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية البيئة