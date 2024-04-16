أمير تبوك ينوّه بدعم القيادة لقطاع الجمعيات التعاونية بالمملكة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم؛ رئيسَ مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمنطقة تبوك عبدالعال بن محمد النجار، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين قَدِموا للسلام عليه، بمناسبة صدور قرار تأسيس الجمعية بالمنطقة وتشكيل مجلس إدارتها.