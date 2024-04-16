أمير تبوك ينوّه بدعم القيادة لقطاع الجمعيات التعاونية بالمملكة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم؛ رئيسَ مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمنطقة تبوك عبدالعال بن محمد النجار، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين قَدِموا للسلام عليه، بمناسبة صدور قرار تأسيس الجمعية بالمنطقة وتشكيل مجلس إدارتها.
وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة تبوك برئيس وأعضاء الجمعية، متمنّيًا للجميع التوفيقَ والنجاح، منوّهًا إلى ما يلقاه قطاع الجمعيات التعاونية بالمملكة من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، مشيدًا بأهداف ورسالة الجمعية التي تأتي ضمن مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال وبرامج الجمعية وخططها ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مؤكّدًا على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جانبه قدّم "النجار" باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة، شكرَهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك؛ على ما تفضّل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية، مثمّنًا الدعمَ الذي تحظى به الجمعيات التعاونية في المنطقة من دعم واهتمام.