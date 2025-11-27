جدة تحتضن مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 8 ديسمبر بمشاركة عالمية واسعة

تستعد مدينة جدة لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025)، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، في ظل تصاعد أزمة ندرة المياه عالميًا.
ويُنظم المؤتمر الهيئة السعودية للمياه، بهدف معالجة التحديات المائية وتعزيز التحول نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامة في قطاع المياه، خاصة مع توقّعات بتجاوز الطلب العالمي على المياه قدرات الإمداد بنسبة 40% بحلول عام 2030.
ويُعد مؤتمر IDWS منصة شاملة لطرح الحلول العلمية والتقنية، ويبرز من بين فعالياته جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW)، التي تدعم تمويل الحلول التقنية المبتكرة في مجالات إنتاج ومعالجة وإعادة استخدام المياه، مع منح الفائزين فرصًا للدعم المالي والتشغيلي داخل المملكة وخارجها.
كما يعود "مياهثون" في نسخته الثانية، لاستقطاب المواهب الشابة من طلاب التقنية والهندسة وريادة الأعمال، لتطوير أفكار تخدم كامل دورة المياه، ويمنح الفائزين فرص احتضان مشاريعهم وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق تجاريًا.
وتطلق أكاديمية المياه، ضمن فعاليات المؤتمر، سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة بالتعاون مع كلية لندن للأعمال و15 مؤسسة تدريب عالمية، لتعزيز مهارات السعوديين والعرب في الإدارة المائية والقيادة المستدامة والابتكار المؤسسي.
كما يشهد المؤتمر ورشًا تقنية متخصصة حول التقنيات الناشئة، والأطر التنظيمية، ونماذج التمويل، ويستعرض معرض دولي شامل أحدث تقنيات المياه والتحلية، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
ومن أبرز المبادرات التي تطلقها الهيئة ضمن المؤتمر، "جائزة صنّاع محتوى المياه"، والتي تهدف إلى تحفيز الإبداع الإعلامي، وتمكين صُنّاع المحتوى لإثراء المحتوى العربي المتخصص بالمياه، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة، من خلال ستة مسارات متنوعة.
وأكد مهيدب صالح المهيدب، رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر، أن المملكة من خلال هذا المؤتمر تؤكد دورها الريادي في الاستدامة المائية عالميًا، مشيرًا إلى أهمية الابتكار والتقنية والتعاون الدولي لضمان أمن مائي مستدام للأجيال القادمة.