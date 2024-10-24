"مدل بيست" تطلق الموسم الثالث من مسابقة "إكس بيرفورم" في "فوكس سينما" بالرياض لاستعراض النجوم الواعدة

وقالت ندى الهلابي، المديرة العامة لمؤسسة مدل بيست غير الربحية، وهي المؤسسة التي تنطلق تحت مظلتها مبادرات "إكس بي لمستقبل الموسيقى": " تعد مسابقة "إكس بيرفورم" منصة إبداعية شاملة تستهدف دعم وعرض المواهب، إلى جانب إطلاق طاقات الفنانين الإقليميين، حيث توفر للفائزين في المسابقة فرصة الظهور والحصول على الموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في صناعة تنافسية. ونحن من جانبنا فخورون للغاية بعرض مثل هذه المواهب الاستثنائية في النسخة الثالثة من الموسم، ونتطلع إلى رؤية المواهب الفنية وهي تشق طريقها في مسيرتها المهنية الواعدة".