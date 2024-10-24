"مدل بيست" تطلق الموسم الثالث من مسابقة "إكس بيرفورم" في "فوكس سينما" بالرياض لاستعراض النجوم الواعدة

ينطلق الموسم الثالث لمسابقة إكس بيرفورم، إحدى مبادرات منصة "إكس بي لمستقبل الموسيقى" التابعة لمدل بيست التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الموسيقية الواعدة في المنطقة، في حفل حصري سيقام في فوكس سينما، واجهة روشن في العاصمة الرياض يوم 28 أكتوبر 2024. وستقدم النسخة الثالثة من المسابقة باقًة جديدًة من المتسابقين الموهوبين والتحديات المثيرة، مع توفير فرص لعرض مواهبهم وتطوير المسيرة المهنية للمتسابقين في قطاع الموسيقى من خلال قسم "مدل بيست ريكوردز"، المسؤول عن إنتاج وتوزيع الموسيقى.
وسيتضمن العرض الافتتاحي الحلقات الأربعة الأولى من المسابقة، من خلال تسليط الضوء على تجارب الأداء التي أقيمت في الرياض في يوليو من العام الجاري. حيث سيتاح بث الحلقة الأولى من المسابقة بعد انتهاء الحفل عبر قناة "إكس بي لمستقبل الموسيقى" على منصة يوتيوب (@xpmusicfutures.mdlbeast) اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024.
وقالت ندى الهلابي، المديرة العامة لمؤسسة مدل بيست غير الربحية، وهي المؤسسة التي تنطلق تحت مظلتها مبادرات "إكس بي لمستقبل الموسيقى": " تعد مسابقة "إكس بيرفورم" منصة إبداعية شاملة تستهدف دعم وعرض المواهب، إلى جانب إطلاق طاقات الفنانين الإقليميين، حيث توفر للفائزين في المسابقة فرصة الظهور والحصول على الموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في صناعة تنافسية. ونحن من جانبنا فخورون للغاية بعرض مثل هذه المواهب الاستثنائية في النسخة الثالثة من الموسم، ونتطلع إلى رؤية المواهب الفنية وهي تشق طريقها في مسيرتها المهنية الواعدة".
ومنذ إطلاقها، تمارس مسابقة "إكس بيرفورم" دورًا محوريًا في تقديم وإبراز النجوم الصاعدين من المنطقة، سواء من الفائزين في النسختين السابقتين مثل المطربة أصايل في عام 2022، ومنسق الأغاني تروث DJ TRUTH في عام 2023، ومن المشاركين أيضًا مثل منسق الأغاني مبارك DJ MUBARAK، الذين يواصلون مسيرتهم المهنية حاليًا بثبات ونجاح.
وتعزز مسابقة "إكس بيرفورم" في موسمها الثالث مكانتها باعتبارها المنصة المثالية للمواهب الغنائية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال تجارب الأداء الحية والتحديات الرقمية، توفر المسابقة للمشاركين منصة للتألق وفرصًا واعدة للدعم من "مدل بيست، لتمكينهم من تحويل مواهبهم الواعدة إلى مسيرات مهنية مستدامة.
وقد وقع الاختيار في موسم هذا العام على 35 متسابقًا من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخوض الاختبارات أمام لجنة تحكيم مرموقة. وسيركز البرنامج على هذه الاختبارات واستعراض المواهب الأصيلة وعزم وروح التحدي لدى المتسابقين أثناء تقديم عروضهم الحية أمام اللجنة.
وتضم لجنة التحكيم لمسابقة 2024 أربعة حكام من أبرز الشخصيات المرموقة في المشهد الموسيقي الإقليمي، ومن بينهم شمه حمدان، وهي أول إماراتية تصل إلى نهائيات برنامج المواهب العربية Arabs Got Talent، ونجحت في شق طريقها في صناعة الموسيقى بالمنطقة، وهي مغنية موهوبة وكاتبة أغاني وتتقن العزف على آلات متعددة، وقد اكتسبت شهرة واسعة النطاق بفضل مزجها الفريد بين الأصوات التقليدية والمعاصرة، وألهمت جيل الموسيقيين من الشباب في جميع أنحاء العالم العربي.
كما تضم لجنة التحكيم مغني الراب والملحن وكاتب الأغاني السوداني السعودي دافن شي، الذي يعد أحد أبرز الشخصيات في مشهد الراب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد صنع لنفسه اسمًا بارزًا بفضل كلماته وأدائه القوي. وقد رسخت أعماله مكانته كواحد من أكثر الأصوات تأثيرًا في موسيقى الراب والهيب هوب في المنطقة.
ستضم منصة التحكيم أيضًا النجم المصري المعروف حسن أبو الروس، الذي ذاع صيته لبراعته كممثل ومغني وكوميدي، حيث بنى مسيرة مهنية في السينما والتلفزيون والموسيقى، أكسبت عروضه المفعمة بالحيوية وأسلوبه الفريد شهرًة باعتباره أحد أكثر الفنانين تنوعًا في المنطقة.
وستشارك في التحكيم أيضًا السعودية روان الفاسي، مديرة الفنانين والمخزون الفني في "مدل بيست ريكوردز"، وهي شغوفة باكتشاف ورعاية المواهب الجديدة. وستكون خبرتها في تطوير الفنانين من أهم أدوار لجنة التحكيم في توجيه وإرشاد المتسابقين، فضلًا عن تقييم مهاراتهم وعروضهم.
وستشمل المرحلة الأولى وحتى الرابعة تجارب الأداء، حيث يقدم المتسابقون أداءً حيًا أمام لجنة التحكيم. وسيتم تقييم كل أداء على أساس جودة الصوت والحضور على المسرح والتأثير العام، ويحتاج المتسابق للحصول على ثلاثة موافقات (نعم) من أعضاء اللجنة للتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة.
وستضم المرحلة الخامسة المتأهلين من تجارب الأداء، حيث يكون عليهم خوض تحدي على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء مقاطع فيديو آسرة مدتها دقيقة واحدة لعرض مواهبهم الفريدة ومشاركتها مع الجمهور باستخدام الوسمين #XPERFORM و#SocialMediaChallenge.
ومع صعود المتسابقين إلى المرحلة السادسة، تصل المسابقة إلى ذروة الإثارة، حيث يتنافس المتأهلون وجهاً لوجه لإثبات جدارتهم للتأهل إلى الجولة النهائية الكبرى في اليوم التالي، والفوز بلقب بطل إكس بيرفورم 2024.
ويختتم الموسم بالمرحلة السابعة الإضافية الخاصة، وفيها سيصعد الفائز إلى المسرح لاقتناص فرصة العمر بتقديم عرض على أحد مسارح "ساوندستورم"، المهرجان الموسيقي الأكبر من نوعه في المنطقة.
الحفل الافتتاحي: 28 أكتوبر 2024، في فوكس سينما بث المرحلة الأولى: 29 أكتوبر 2024، على قناة "إكس بي لمستقبل الموسيقى" على يوتيوب.
لمزيد من التفاصيل ومتابعة المراحل الجديدة، يرجى زيارة قناة "إكس بي لمستقبل الموسيقى" على يوتيوب (@xpmusicfutures.mdlbeast)، ومتابعة التحديثات على منصات التواصل الاجتماعي.