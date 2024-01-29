بأثر مالي يتخطى 250 مليونًا.. "المحتوى المحلي" توقّع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة المستحضرات الدوائية

وأشار إلى التزام الهيئة بإضافة المنتجات في القائمة الإلزامية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، حيث تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة ومستشفيات الجهات الحكومية التي تنطبق عليها آلية القائمة الإلزامية.