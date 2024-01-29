بأثر مالي يتخطى 250 مليونًا.. "المحتوى المحلي" توقّع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة المستحضرات الدوائية

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 4 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة تضمنت: المستحضر الدوائي سيتاجليبتين" Sitagliptin Phosphate” مع شركة جمجوم فارما وشركة إم إس دي" MSD"، والمستحضر الدوائي تيكاجريلور" Ticagrelor" مع شركة أجا فارما للصناعات الدوائية والشركة العربية السعودية اليابانية "ساجا".
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري: الاتفاقيات المبرمة تأتي تأكيداً للشراكة المستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي.
وأشار إلى التزام الهيئة بإضافة المنتجات في القائمة الإلزامية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، حيث تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة ومستشفيات الجهات الحكومية التي تنطبق عليها آلية القائمة الإلزامية.
وأضاف "السماري": الأثر المالي في توطين المستحضرات الدوائية يتجاوز 250 مليون ريال سعودي على مدى عشر سنوات لكل الاتفاقيات.
وأكد سعي الهيئة نحو استحداث صناعات وقطاعات جديدة في المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.