باحثة في الأحياء بجامعة جدة تتوصل لمستخلص طبيعي يزيد خصوبة مرضى الفصام

وأفادت أنه نظرًا لما لوحظ من الآثار الجانبية إثر استخدام المضادات النفسية لفترات طويلة؛ صُممت هذه الدراسة لمحاولة كبح هذه الآثار؛ مشيرة إلى أنه تم إجراء تجارب البحث على ذكور الجرذان البيضاء التي قُسمت لأربع مجموعات؛ اشتملت الأولى على جرذان المجموعة الضابطة التي أُعطيت الماء المقطر، والثانية على الجرذان المعاملة بمستخلص نبات القُسط فقط، والثالثة على الجرذان المعاملة بعقار "الريسبيريدون"، فيما اشتملت المجموعة الرابعة على الجرذان المعاملة بعقار "الريسبيريدون" ومستخلص نبات القُسط معًا.