رئيس "كفالة" لـ"سبق": قدمنا ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال لتمويل 23 ألف منشأة

وبخصوص انخفاض مدة إصدار الكفالة من 45 يوم عمل إلى 36 ساعة باستخدام العدد ذاته من متخذي القرار، ولكن بآليات حديثة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي قال مدير برنامج "كفالة": يسعى مالك المنشأة الصغيرة، وكذلك الممول، إلى الحصول بسرعة ممكنة على القرار الائتماني الصحيح؛ فاليوم برنامج كفالة إذا لم يستطع أن يعمل بكفاءة ويصل إلى القرار الصحيح سواء بالشروط التمويلية وبالقيمة التمويلية، وبقيمة الضمان وبنسبة التغطية التي سيغطيها البرنامج، فبالتالي يكون البرنامج لم يقدم شيئًا.