رئيس "كفالة" لـ"سبق": قدمنا ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال لتمويل 23 ألف منشأة
أعلن الرئيسُ التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، همام هاشم؛ عن وصول البرنامج إلى ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال سعودي، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة، كما أسهم البرنامج في توفير نحو مليون وظيفة، وعقد 100 شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وكشف عن دعم البرنامج لسيدات الأعمال بقيمة تزيد على 7.4 مليارات ريال موجهة لـ3300 منشأة خلال العامين الماضيين فقط.
وحول ذلك أوضح هاشم لـ"سبق": على هامش حفل تكريم شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص، الذي نظمه البرنامج أمس، ورعاه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف البنيان، بأن برنامج كفالة يعمل بعد مساهمته في توفير قرابة مليون وظيفة خلال 5 سنوات الماضية على تحديد القطاعات المستهدفة عالية الكفاءة في توظيف الشباب والشابات السعوديين.
وأضاف: "اليوم في البرنامج لا نعمل فقط التوظيف أو إيجاد أي وظيفة، وإنما جودة الوظايف، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن برنامج كفالة يدخل مع مراكز الأبحاث لرفع القوة المعرفية في البرنامج والممارسات المهنية لتحديد من هي القطاعات المستهدفة، والتي تدعم رؤية المملكة 2030.
وبخصوص انخفاض مدة إصدار الكفالة من 45 يوم عمل إلى 36 ساعة باستخدام العدد ذاته من متخذي القرار، ولكن بآليات حديثة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي قال مدير برنامج "كفالة": يسعى مالك المنشأة الصغيرة، وكذلك الممول، إلى الحصول بسرعة ممكنة على القرار الائتماني الصحيح؛ فاليوم برنامج كفالة إذا لم يستطع أن يعمل بكفاءة ويصل إلى القرار الصحيح سواء بالشروط التمويلية وبالقيمة التمويلية، وبقيمة الضمان وبنسبة التغطية التي سيغطيها البرنامج، فبالتالي يكون البرنامج لم يقدم شيئًا.
وأضاف: "هدفنا اليوم إضافة المعرفة إلى وثيقة الضمان، وبالتالي نكون مساهمين للمنشآت الصغيرة ومتوسطة بحصولها على التمويل الحكيم الذي يساعدها على النمو ويخفّض المخاطر عندها".
وعن دعم برنامج "كفالة" لسيدات الأعمال بقيمة تزيد على 7.4 مليارات ريال موجهة لـ3300 منشأة خلال العامين الماضيين فقط؛ أكد "هاشم" أن مساهمة سيدات الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت كبيرة وجيدة، مضيفًا: "في السنوات الماضية لم نشاهد مثل هذه النسب وهدفنا اليوم التوسع.
وأبان أن برنامج "كفالة" خفّض أجوره أمام سيدات الأعمال بنسبة الثلث لتمكينهن من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني في المملكة، وكذلك دعمهم خلال الفترة القادمة للمساهمة في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة ومتوسطة".
يذكر أن مساهمة برنامج كفالة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية قُدّرت بقيمة 27 مليار ريال. كما نجح البرنامج في تقديم 64.494 كفالة، بإجمالي كفالات مصدرة بلغت 72.5 مليار ريال.