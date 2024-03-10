"أسس" للتطوير العقاري تفوز بجائزة "أفضل فكرة تصميمية على مستوى الشرق الأوسط" 2024

ويتألف البرج من 33 مكتبًا متكاملًا ومتطورًا على مساحات متعددة موزعة على 20 طابقًا على مساحة بنائية تُقَدر بـ35.582 م2، وتم تصميمه بشكل مبتكر من قِبَل شركة بينوي العالمية؛ حيث استُوحِيَ التصميم من مفهوم الاستدامة، وتطبيق هوية الطراز السلماني الفريد مع استخدام زجاج يسمح بتنظيم دخول الضوء الطبيعي وتحيط به النباتات الخضراء التي تعزز من جماله؛ مما يوفر بيئة متكاملة ومريحة تلبي طموحات واحتياجات الأعمال للجيل القادم.