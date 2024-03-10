"أسس" للتطوير العقاري تفوز بجائزة "أفضل فكرة تصميمية على مستوى الشرق الأوسط" 2024
كشفت "أسس"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن فوزها بجائزة أفضل فكرة تصميمية لعام 2024م على مستوى الشرق الأوسط، في حفل جوائز Design Middle East 2024 Awards، عن مشروعها المبتكر "OSUS GREEN TOWER" في أحد أهم المواقع الاستراتيجية في شمال مدينة الرياض.
ويتمركز المشروع في حي الياسمين على طريق الملك سلمان؛ مما يجذب المستثمرين ورواد الأعمال، ويعزز قيمة المشروع بسبب قربه من المعالم الرئيسية والمرافق الحيوية.
ويتألف البرج من 33 مكتبًا متكاملًا ومتطورًا على مساحات متعددة موزعة على 20 طابقًا على مساحة بنائية تُقَدر بـ35.582 م2، وتم تصميمه بشكل مبتكر من قِبَل شركة بينوي العالمية؛ حيث استُوحِيَ التصميم من مفهوم الاستدامة، وتطبيق هوية الطراز السلماني الفريد مع استخدام زجاج يسمح بتنظيم دخول الضوء الطبيعي وتحيط به النباتات الخضراء التي تعزز من جماله؛ مما يوفر بيئة متكاملة ومريحة تلبي طموحات واحتياجات الأعمال للجيل القادم.
ويمتاز المشروع بتوفر جميع الخدمات والمرافق الأساسية على مساحات خدمية واسعة، لتشمل قاعة متعددة الاستخدام، وصالة رياضية، بالإضافة إلى المطاعم الفاخرة والمعارض التجارية ليجمع بين وظائف الأعمال ومناطق الراحة.
يُذكر أن "أسس" هي شركة سعودية متخصصة في مجال التطوير العقاري، وتأسست عام 2006م، ومقرها في مدينة الرياض، وتعمل على إنشاء مشاريع مربحة، تتراوح بين التجارية والسكنية، إضافة للأراضي الخام.